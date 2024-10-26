ФК «Ростов» проиграл «Ахмату» в матче 13-го тура РПЛ со счетом 2:3

Фото: ФК Ростов.

Футбольный клуб «Ростов» потерпел еще одно унизительное поражение в матче против «Ахмата». Игра состоялась 26 октября на родном стадионе Ростов арена.Первый гол был забит на 33-й минуте — игрок «Ахмата» Даниил Уткин открыл счет. Но через минуту хозяева смогли восстановить равновесие: Николай Комличенко отправил мяч в ворота соперника. Однако на 36-й минуте Лечи Садулаев вновь вывел грозненцев вперед. Своим вторым голом на 51-й минуте он увеличил отрыв в счете. На 69-й минуте нападающий ростовчан Мохаммад Мохеби успел забить еще один мяч.К сожалению, под руководством Валерия Карпина команда не смогла сравнять счет до финального свистка. Итог встречи — 2:3 в пользу «Ахмата». Новое поражение вызвало недовольство у фанатов «Ростова», так как «желто-синие» не могут одержать победу уже в нескольких матчах подряд.