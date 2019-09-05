ХК «Ростов» проиграл первый матч в ВХЛ



Донские хоккеисты уступили по буллитам (2:3) ХК «Динамо» (Тверь), счёт основного времени – 1:1.



Матч был для ростовчан особенным ввиду того, что был первым на новом уровне, в ВХЛ. Команда соперника – «Динамо» из Твери, города с давними хоккейными традициями. Хотя сам клуб юридически считается новым, недавно образованным. В любом случае трудно было предугадать, на что способны гости и чего ждать от игры «кондоров» на фоне такого соперника.



В начале игры тверичи подолгу атакуют, порой по минуте не выпуская ростовчан из зоны. «Динамо» явно лучше в первые минуты – интереснее, опаснее и острее. Красно-белым повезло не пропустить во время этого мощного дебюта соперника. Примерно в середине периода игра более или менее выровнялась. А перед первым перерывом ХК «Ростов» открыл счёт. Не только в матче, но и вообще в новой главе своей истории. Автор памятного, эпохального гола – Егор Кулаков, ассистенты Артур Топорков и Василий Мякинин.



Во второй части игры команды стали действовать более осмотрительно. «Динамо» смотрелось получше, но на гол не наиграло. В начале третьей части вечера тверичи вновь прибавили в скорости и всё-таки сравняли счёт. Георгий Бусаров выкатился на пятак с левого круга вбрасывания и поразил верхний угол ворот Сергея Павлова – 1:1. Пожалуй, можно назвать этот гол справедливым. В оставшееся до сирены время обе команды имели хорошие шансы, но дружно упустили их. В овертайме тоже не забил никто. Пришлось устроить серию буллитов, которая после некоторых затруднений всё же выявила победителя – гости оказались более сильными исполнителями штрафных бросков – 2:3. Решающий буллит на счету Бусарова.



ХК «Ростов» проигрывает первый матч ВХЛ в своей истории. Но зарабатывает одно турнирное очко.



Следующий подшефные Григория Пантелеева сыграют дома против «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) 8 сентября.

