ХК «Ростов» уступил «Соколу» в овертайме

Донские хоккеисты проиграли в Красноярске – 2:3 ОТ.



Гостевая игра с середняком Чемпионата ВХЛ («Сокол» располагался на 15 строчке турнирной таблицы перед игрой) складывалась для ростовчан, в целом, удачно. Можно было рассчитывать на победу, но не повезло в концовке. Утешением может служить одно набранное очко.



Первый период остался за гостями. Красно-белые преодолели несколько тысяч километров, но смотрелись при этом свежо и опасно. Подопечные Григория Пантелеева полностью переигрывали соперника, но увы, не везло с шайбами – никак не получалось забить, хотя моментов для этого было предостаточно.



Во втором периоде атакующий запал «кондоров» чуть-чуть начала выдыхаться, чем и воспользовались хозяева льда. Артур Болтанов открыл счёт. И эта шайба, пожалуй, не вытекала из картины игры. ХК «Ростов» бросился в атаку – опять не везло, но ростовчане вновь и вновь бросали по воротам. На исходе второго периода дончане наконец-то забили. Причём, дважды. Андрей Леонов и Владислав Туник вывели красно-белых вперёд – 1:2.



Третья двадцатиминутка прошла при игровом превосходстве хозяев. Возможно, у них осталось больше сил. В середине периода Артём Севостьянов сравняли счёт. И равенство это не изменилось до конца основного времени, при этом в последние минуты сибиряки доминировали. В овертайме сильнее был «Сокол» - Илья Бочков, 3:2, победа красноярцев. Проигрышная серия ростовчан теперь насчитывает пять матчей.



ХК «Ростов» набирает одно очко и теперь у него их 23, что позволяет занимать пока что 28 место (из 34) в общей таблице Чемпионата ВХЛ.



Следующий матч пройдёт 30 ноября, когда ростовчане встретятся на выезде с ангарским «Ермаком» (32 место).