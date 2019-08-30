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ХК «Ростов» и «Буран» обменялись победами

ХК «Ростов» и «Буран» обменялись победами
Ростовские хоккеисты сыграли два матча против воронежского «Бурана»: поражение - 0:4 и победа - 5:1.

Состоялись заключительные контрольные матчи «красно-белых» перед началом чемпионата ВХЛ. Соперником был ближайший к Ростову-на-Дону клуб-соперник по чемпионату ВХЛ – «Буран» (Воронеж). В первой игре хозяева были наголову сильнее - 4:0, но второй матч сложился зеркально – победа ХК «Ростов» - 5:1.

В первой игре «Буран» открыл счёт уже в самом начале. Отличился капитан Александр Чиглинцев. Через пару минут ХК «Ростов» остался в меньшинстве - 3 на 5. И не устоял. Вторую шайбу хозяев льда забросил Павел Антипов. В атаке у ростовчан не получалось ничего – игровой снаряд упорно не шёл в ворота. Во втором отрезке игры воронежцы забили ещё один гол. В этот раз о себе напомнил Савва Андреев, ещё совсем недавно защищавший цвета «кондоров» - 3:0. В конце периода ХК «Ростов» играл 5 на 3, но всё так же не везло. В заключительном периоде «Буран» забил ещё раз. Итог – неприятное поражение - 0:4.

Вторая встречала сложилась куда удачнее. «Красно-белые» победили с такой же разницей в счёте. В первые минуты «Буран» был активнее, однако подопечные Григория Пантелеева перехватили инициативу. За первый период «красно-белые» забили трижды, заставив тренерский штаб воронежцев сменить голкипера. Застрельщиком стал Щербаков, Артём Топорков подхватил порыв коллеги, а позже и Владислав Туник зажёг своё имя на табло – 0:3. Он же продолжил «пир» в начале второго периода. Гол престижа забил Павел Антипов, а на исходе третьего периода Никита Рогов установил окончательный счёт – 1:5, убедительная победа ростовчан.

Официальные матчи начинаются уже 6 сентября, когда ХК «Ростов» будет принимать «Динамо» (Тверь).

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