В последнем матче сезона ХК «Ростов» одолел «Динамо»



Хоккейный клуб «Ростов» выиграл в матче с тверским «Динамо». Для «кондоров» выездная игра стала последней в сезоне-2019/2020.



Счёт открыл защитник Павел Лукошкин, воспользовавшись численным преимуществом своей команды, — один из игроков-тверяков отправился на скамейку за опасную игру. В первую половину периода южане имели явное преимущество на льду. Ближе к перерыву игра стала менее насыщенной, при этом «кондоры» продолжали вести в счёте, не подпуская соперника к своим воротам.



На экваторе матча нападающий Владислав Туник удвоил преимущество «Ростова» - 2:0. В третьей двадцатиминутке ростовчане сбавили напор на голкипера «Динамо». Они прекрасно защищали свои ворота, обеспечивая «сухую» победу. В последнем периода нападающий Роман Опалев затеял потасовку с тверским защитником Сергеем Щенковым. Инициатор драки получил штраф, из-за чего «кондоры» остались в меньшинстве. Однако это не позволило хозяевам забросить шайбу.



Последний матч регулярного чемпионата окончился для донского клуба победой со счётом 2:0.