Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

ХК «Ростов» подписал пробные контракты с двумя игроками

ХК «Ростов» подписал пробные контракты с двумя игроками
На фото слева направо: Юрий Крамаренко и Денис Пяткин.

Хоккейный клуб «Ростов» подписал пробные контракты с двумя игроками. Защитники Юрий Крамаренко и Денис Пяткин вошли в состав «красно-белых», сообщили в пресс-службе донской команды.

Как правило пробные контракты нужны для того, чтобы за небольшой промежуток времени оценить мастерство игроков.

До «кондоров» Юрий Крамаренко выступал за ХК «Саратов» из одноименного города. 23-летний хоккеист в сезоне 2020/21 провел 39 матчей, во время которых заработал 11 очков.

Денис Пяткин играл за «Сахалинских Акул». 20-летний спортсмен вышел на лед в 67 матчах и заработал 16 очков.

Хоккеистам предстоит выложиться по максимуму и показать все свое мастерство.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.