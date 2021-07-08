ХК «Ростов» подписал пробные контракты с двумя игроками

Хоккейный клуб «Ростов» подписал пробные контракты с двумя игроками. Защитники Юрий Крамаренко и Денис Пяткин вошли в состав «красно-белых», сообщили в пресс-службе донской команды.Как правило пробные контракты нужны для того, чтобы за небольшой промежуток времени оценить мастерство игроков.До «кондоров» Юрий Крамаренко выступал за ХК «Саратов» из одноименного города. 23-летний хоккеист в сезоне 2020/21 провел 39 матчей, во время которых заработал 11 очков.Денис Пяткин играл за «Сахалинских Акул». 20-летний спортсмен вышел на лед в 67 матчах и заработал 16 очков.Хоккеистам предстоит выложиться по максимуму и показать все свое мастерство.