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Игрок из Владивостока пополнит состав ХК «Ростов»

Игрок из Владивостока пополнит состав ХК «Ростов»
Хоккейный клуб «Ростов» подписал контракт с новым игроком. Как сообщили в пресс-службе «кондоров», состав команды пополнил 31-летний Илья Давыдов.

Спортсмен выступает на позиции защитника. Карьеру он начал в «Локомотиве» (Ярославль), затем играл в «Металлурге» (Медногорск), «Южном Урале» (Орск), «Ижстали» (Ижевск), «Автомобилисте» (Екатеринбург), «Спутнике» (Нижний Тагил), «Сарове», «Торпедо» (Нижний Новгород), «Молоте-Прикамье» (Пермь), «Тракторе» (Челябинск), «Витязе» (Подольск), «Попраде», «Ценг Тоу» (Китай), «Химике» (Воскресенск). До перехода в «Ростов» защищал ХК «Адмирал».

Несколько раз Илья Давыдов принимал участие в матчах Континентальной хоккейной лиги.

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