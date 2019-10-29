ХК «Ростов» обыграл самарский ЦСК ВВС



Фото: hc-rostov.ru

Когда ростовский хоккейный клуб делал свои первые шаги на профессиональном уровне, игры против ЦСК ВВС подчас были сверхнапряжёнными – обилие голов, драки, конфликты болельщиков. Однажды клубы даже встретились в финальной серии. Потом самарцы перешли на ступень выше, и вот в этом сезоне ХК «Ростов» тоже «дослужился» до повышения.



Перед началом игры между командами в турнирной таблице была пропасть в десять ступеней турнирной таблицы чемпионата ВХЛ. И именно самарские «лётчики» считались фаворитами предстоящих игр. Однако ростовчане преподнесли сюрприз и добыли победу.



Счёт был открыт на исходе третьей минуты первого периода. При игре в меньшинстве дончане после перехвата в средней зоне провели отличную контратаку. После передач Саввы Андреева и Андрея Мартынова Евгений Борисов оказался на пятаке и почти без помех поразил ворота гостей – 1:0. В дальнейшем ростовчане сыграли очень прагматично. В атаке у волжан мало что получалось. В итоге счёт не менялся более 50 минут. Лишь в самой концовке «красно-белые» упрочили своё преимущество, реализовав большинство. Владислав Туник получил шайбу, стоя спиной к воротам, одним движением развернулся и поразил дальний верхний угол ворот ЦСК ВВС – 2:0. В итоге подопечные Григория Пантелеева одерживают первую в сезоне «сухую» победу.



ХК «Ростов» набирает 15 очков и поднимается на 28-е место из 34 в общей турнирной таблице чемпионата ВХЛ. Очередные матчи дончане проведут в Китае – 3, 5 и 7 ноября ростовчане сыграют с «ОРДЖИ», «КРС-БСУ» и «Ценг-Тоу».