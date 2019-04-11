ХК «Ростов» выиграл первый матч финальной серии ВХЛ-Б





Именно эти клубы заняли первые два места в регулярном чемпионате. И именно они по праву считаются сильнейшими в этой лиге. Вполне логично что они встретились в финале. По ходу сезона соперники играли между собой шесть раз. Первые четыре матча выиграли ростовчане, но потом (в феврале) было два тяжелых поражения – 3:4 и 2:8. Тот проигрыш (второй) был весьма чувствительным, потому подопечные Григория Пантелеева явно стремились отомстить.



Видимо, от избыточного желания ни у тех, ни у других ничего не получалось в атаке в первом периоде. Некоторая нервозность виднелась в действиях атакующих игроков. В целом ХК «Ростов» играл чуть лучше, вдвое перебросав соперника (19:10 по броскам по воротам), однако счет открыт не был.



Первый гол финала зрители увидели лишь в середине второй части игры. Алексей Прохоров отдал пас на никем не прикрытого Андрея Мартынова, а тот на пятаке уверенно разобрался с бросившимся навстречу вратарем гостей – 1:0. Забитый гол встряхнул игру. Коллективы стали действовать более агрессивно. В концовке периода ростовчане сумели развить успех. После потери гостей в средней зоне красно-белые убежали в быструю контратаку. Савва Андреев протащил шайбу к воротам и мягко сбросил назад набегающему Егору Кулакова, который промахиваться не имел никакого права – 2:0.



Интрига, разумеется, еще жила. А в начале третьего периода она обострилась до передела. «Мордовия» эффектно реализовала большинства. Красивый бросок в дальний угол удался Евгению Пьянову – 2:1. В оставшееся время ХК «Ростов» грамотно «сушил» игру. «Мордовия» изо всех сил старалась сравнять счет, однако этих сил, как видно, не хватило. ХК «Ростов» отстоял минимальное преимущество в счете.



Серия до четырех побед началась с победы ростовчан, 1:0. Вторая встреча серии состоится в Ростове-на-Дону 14 апреля.

