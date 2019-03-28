ХК «Ростов» вышел в финал Кубка Федерации



В пятой игре полуфинальной серии ростовские хоккеисты со счетом 4:0 переиграли курганский «Юниор».



Мало кто сомневался, что «Юниор» сможет противостоять более именитому и опытному сопернику. Но борьба в серии все-таки была – в каждом матче, а игру № 4 «Юниор» и вовсе выиграл. Однако в этом матче подопечные Григория Пантелеева не оставили сопернику шансов.



Самый большой вклад в общую победу был внесен в середине первого периода, когда дончане провели сверхудачный отрезок. ХК «Ростов» получил шанс забить при игре 5 на 3. С поставленной задачей ударное звено справилось. После передач Егора Кулакова и Василия Мякинина классный бросок в ближний верхний угол выполнил Владислав Туник – 1:0. Через несколько секунд ростовчане реализовали и второе большинство. Теперь решающий бросок у другого ветерана, Андрея Мартынова. 61-й номер почти в упор «расстрелял» голкипера команды гостей – 2:0. Через несколько минут в ворота «Юниора» зашла и третья шайба. Артем Шулев получил пас из-за ворот в чужой зоне и катнул в дальний нижний угол – 3:0. Такой мощный отрезок поставил курганцев на грань катастрофы.



Во втором отрезке матча ХК «Ростов» и не думал сбавлять обороты. На 27-й минуте игры счет вырос до 4:0. Гости почти ничего не могли сделать, даже выйти из своей зоны толком не получалось. Только ближе к концу второго периода они стали иногда выбираться в чужую зону и угрожать воротам «кондоров», но и в обороне «красно-белые» играли отлично.



В третьей двадцатиминутке заброшенных шайб уже не было, но и без них итог был ясен. ХК «Ростов» одерживает победу: 4:0 - в матче и 4:1 - в серии. Теперь донские хоккеисты сыграют в финале третьей по силе хоккейной лиги России.



Соперник еще не известен. «Мордовия» одолела ХК «Чебоксары» - 4:2. Счет в той серии теперь 3:2 в пользу «лисов».