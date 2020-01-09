ХК «Ростов» крупно переиграл китайский «ОРДЖИ»



Из трёх китайских клубов, выступающих в ВХЛ, именно «ОРДЖИ» считается наиболее опасным. «Носороги» находятся в турнирной таблице на несколько строк выше ХК «Ростов» и виделись самыми серьёзными соперниками. Но получилось как раз наоборот – с самой сильной из китайских команд «кондоры» расправились легче других.



Катастрофа «ОРДЖИ» началась на третьей минуте, когда Савва Андреев отлично бросил в ближний угол – 1:0. Через пару минут гол забил Андрей Мартынов, а ещё через полторы – ещё раз Савва Андреев, 3:0. Тренерский штаб «носорогов» спешно меняет вратаря, но китайцы продолжают «сыпаться». На 10-й минуте отличается Павел Щербаков. На 16-й Андрей Леонов доводит счёт до крупного, 5:0. Неожиданно, даже очень. Гости кое-что создавали, преимущество «кондоров» не было тотальным.



Второй период прошёл более спокойно. Вероятно, подопечные Григория Пантелеева старались поберечься и сэкономить силы для следующих матчей, раз уж тут всё было ясно. На исходе периода Артур Тянулин забил за китайцев гол престижа, 5:1.



Третья двадцатиминутка прошла под диктовку «красно-белых» – «носороги» уже к его середине, видимо, смирились с поражением. На исходе игры Алексей Прохоров и Евгений Шевчук ещё чуть-чуть улучшили свою личную статистику – 7:1.



ХК «Ростов» одерживает самую крупную победу в истории выступлений на таком уровне. У подшефных Григория Пантелеева - 37 баллов, и теперь они с «Торпедо-Горький» делят 28-ю строчку в общей турнирной таблице ВХЛ.



Следующий матч намечен на 16 января, когда ХК «Ростов» сыграет с «Зауральем» на выезде.