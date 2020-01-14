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Нападающий ХК «Ростов» Савва Андреев — лучший игрок домашней серии

Нападающий ХК «Ростов» Савва Андреев — лучший игрок домашней серии
Фанаты хоккейного клуба «Ростов» выбрали лучшего игрока домашней серии. Большинство болельщиков отдали голоса за нападающего Савву Андреева.

За три матча спортсмену удалось набрать пять очков. Во время встреч с китайскими «ОРДЖИ» и «КРС-БРСУ» 22-летний хоккеист оформил дубли, благодаря которым «кондоры» победили.

Больше половины болельщиков проголосовали за Савву, назвав его сильнейшим игроком домашней серии. На втором месте оказался нападающий Павел Щербаков.

Уже вечером 16 января «Ростов» проведёт очередной матч. На своём льду «кондоры» сразятся с «Зауральем».

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