ХК «Ростов» пробился в полуфинал ВХЛ-Б



Ростовчане третий раз обыграли «Красноярских Рысей» (6:0) и вышли в полуфинал.



Из-за зимней Универсиады красноярская команда была вынуждена проводить номинально домашний матч в гостях. ХК «Ростов» со счетом 3:0 в серии победил и вышел в следующий раунд плей-офф. Суммарный счет за три матча – 22:3, более чем убедительно для «красно-белых».



Большой перевес в мастерстве проявился сразу же. «Рыси» не могли даже пройти среднюю зону, а по характеру игры казалось, что у ростовчан - большинство. Но, несмотря на такое весомое преимущество, подопечные Григория Пантелеева смогли открыть счет только на 11-й минуте игры. Роман Опалев эффективно распорядился шайбой после передач Василия Мякинина и Павла Щербакова – 1:0. Ближе к первому перерыву Никита Рогов забил второй гол «кондоров».



В самом начале второго периода очередной гол забил ветеран клуба Андрей Мартынов – 3:0. Если интрига и жила до этого, то после третьей шайбы она окончательно испарилась. Вопросов относительно победителя в матче и серии не было ни у кого. За пару минут до второго перерыва номинальные гости забросили четвертую шайбу, на этот раз в большинстве (для разнообразия).



В третьей двадцатиминутке Андрей Мартынов оформил дубль, а Савва Андреев поставил точку в голевой феерии «красно-белых» – 6:0. В итоге ХК «Ростов» достаточно ожидаемо громит «Красноярских Рысей» и легко проходит в полуфинал. Клиншит заработал Александр Зубарев.



В параллельных противостояниях «Алтай» (Барнаул) со счетом 4:2 неожиданно обыграл дома «Мордовию» (Саранск) и вернул интригу в эту пару – 1:2 в серии. С тем же счетом «Чебоксары» на выезде обыграли «Челны» и повели в серии - 2:1. «Кристалл» (Саратов) и «Юниор» (Курган) пока равны – 1:1 в серии. Победитель этой пары сразится в полуфинале с ХК «Ростов».