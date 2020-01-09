ХК «Ростов» переиграл китайский «КРС-БСУ»



Подопечные Григория Пантелеева продолжают принимать гостей из Китая. На этот раз соперником был клуб из системы «Куньлуня». «КРС-БСУ» в ноябре на своём льду обыграл ростовчан в овертайме 3:2, потому красно-белые наверняка очень хотели поквитаться. И это получилось – ожидаемая победа 4:1 и её два очка в копилку.



Россияне сильно начали, сразу же завладев инициативой. Команда гостей в первые минуты только оборонялась. Однако забили первыми именно они. Небольшую оплошность в обороне команды хозяев использовал Иван Каштанов – 0:1. Ростовчане удвоили натиск на ворота «КРС-БСУ» и смогли-таки сравнять счёт – Савва Андреев, 1:1.



Решающим стал второй период. Сначала красно-белых вывел вперёд Владислав Туник. Далее гости заиграли агрессивнее, но забили вновь хозяева. При игре в меньшинстве второй гол за вечер выдал Савва Андреев. На исходе периода свой вклад в победу внёс Василий Мякинин - 4:1.

В третьем периоде, казалось обе команды подустали, и счёт больше не менялся. В итоге ХК «Ростов» одерживает победу, которая становится третьей подряд. Теперь в активе ростовчан 35 очков и 29 место в общей турнирной таблице Чемпионата ВХЛ.



Следующий матч состоится 13 января, когда ростовские «кондоры» будут принимать «носорогов» из другого китайского клуба, «ОРДЖИ».