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Хавбек «СКА-Хабаровск» Дзамболат Цаллагов и полузащитник «Локомотива» Алексей Миронов могут перейти в ФК «Ростов»

Хавбек «СКА-Хабаровск» Дзамболат Цаллагов и полузащитник «Локомотива» Алексей Миронов могут перейти в ФК «Ростов»

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Дзамболат Цаллагов и центральный хавбек «Локомотива» Алексей Миронов могут продолжить карьеру в ростовском футбольном клубе. Информация об этом 8 мая появилась на сайте metaratings.ru.

Цаллагов - воспитанник клуба «Локомотив-Казанка». Права на хавбека принадлежат литовской «Дайнаве». В конце марта Дзамболат смог зарекомендовать себя на уровне Премьер-лиги во время встречи «СКА-Хабаровск» и «Химок». 22-летний хавбек принял участие в обеих встречах в стартовом составе.

Также донской клуб уже начал переговоры с руководством «Локомотива». Отметим, что два последних сезона 22-летний Алексей Миронов провел в «Оренбурге» на правах аренды.
Фото: metaratings.ru
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