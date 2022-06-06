Хавбек «СКА-Хабаровск» Дзамболат Цаллагов и полузащитник «Локомотива» Алексей Миронов могут перейти в ФК «Ростов»

Фото: metaratings.ru

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Дзамболат Цаллагов и центральный хавбек «Локомотива» Алексей Миронов могут продолжить карьеру в ростовском футбольном клубе. Информация об этом 8 мая появилась на сайте metaratings.ru.Цаллагов - воспитанник клуба «Локомотив-Казанка». Права на хавбека принадлежат литовской «Дайнаве». В конце марта Дзамболат смог зарекомендовать себя на уровне Премьер-лиги во время встречи «СКА-Хабаровск» и «Химок». 22-летний хавбек принял участие в обеих встречах в стартовом составе.Также донской клуб уже начал переговоры с руководством «Локомотива». Отметим, что два последних сезона 22-летний Алексей Миронов провел в «Оренбурге» на правах аренды.