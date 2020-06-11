Хавбек «СКА Ростов-на-Дону» перейдёт в хабаровский клуб

Игрок футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону» перейдёт в «СКА-Хабаровск». Об этом 16 июня сообщили в пресс-службе донского клуба. Полузащитник Даниил Иванков отправится в другую команду на правах аренды. При этом он продлил контракт с ростовчанами, так что есть вероятность, что он вернётся в Южную столицу.Тренер армейцев отзывается о 20-летнем спортсмене исключительно хорошо. Он отметил, что парень показал своё мастерство во время сборов в Турции и в ходе турнира на Кипре. Также на него обратил внимание тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов.В прошедшем сезоне Иванков провёл 16 матчей в составе донской команды и забил четыре мяча. За хабаровчан он будет выступать минимум до 1 июня 2021 года.