ФК «Ростов» возьмет на сборы игрока «Локомотива-Казанки»

ФК «Ростов» планирует взять на просмотр игрока московской сборной. О том, что Георгий Махатадзе попробует закрепиться в клубе РПЛ зимой 2021 года, стало известно 12 января.Хавбек клуба «Локомотив-Казанка» родился в Ростове-на-Дону. Однако информации о том, что он играл за донскую команду, нет.В текущем розыгрыше первенства Профессиональной футбольной лиги Георгий Махатадзе забил семь голов в 15 матчах.Парень занимается футболом с 8 лет. В 16 спортсмен дебютировал в первенстве «молодежки» в составе «Локомотива». За свою футбольную карьеру 22-летний Георгий играл за клубы «СКА-Хабаровск», «Локомотив» (Москва) и «Рубин» (Казань). Также футболист входил в состав юношеских национальных сборных России от 15 до 20 лет.