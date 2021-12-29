Гол гандболистки «Ростов-Дона» вошел в топ-5 Лиги чемпионов: видео
Гол разыгрывающей ГК «Ростов-Дон» вошел в топ-5 голов девятого раунда группового этапа Лиги чемпионов-2021/22. Грас Заади отличилась в матче против «Эсбьерга», несмотря на командное поражение. Она забила больше всего голов среди команды - шесть. Один из них занял третью строчку в топ-5 Лиги чемпионов. На кадрах видно, как спортсменка забивает мяч, ловко направив его над головой вратаря. Атака оказалась настолько неожиданной, что голкипер датской команды не успела вовремя отреагировать и пропустила гол.
Напомним, встреча состоялась 8 января и завершилась счетом 25:27. В начале игры ростовчанки вели, но к середине первого тайма соперницы перехватили инициативу и вырвались вперед. К концу матча донская команда дважды сравнивала счет, но датчанки все равно обошли южный клуб на два мяча.
Также в топ-5 вошли Миа Цшокке (Германия), Дион Хаушир (Нидерланды), Дияна Мигоша (Хорватия) и Фрида Роселл (Швеция).