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ГК «Ростов-Дон» вышел в финал Лиги Чемпионов

ГК «Ростов-Дон» вышел в финал Лиги Чемпионов
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» вышел в финал Лиги Чемпионов. Матч полуфинала с фразцузским «Мецем» состоялся 11 мая в Будапеште.

Ростовская команда играла в привычном составе. Дончанки открыли счет, забив в ворота соперника семиметровый. В начале игры ростовчанки были уверены и в защите, и в нападении. Забила мяч дебютантка Милана Таженова. Отличилась и полусредняя Владлена Бобровникова, в прошлом сезоне лишь наблюдавшая за игрой. Тренер француженок небезосновательно взял сразу два тайм-аута. Однако на успех его подопечных это не повлияло – к перерыву ростовчанки вели уже со счетом 8:15.

В следующем периоде спортсменки «Меца» начали сокращать отставание. Ростовчанки реже забрасывали мяч в ворота соперниц. Французские гандболистки не давали им наращивать преимущество, забивая в ответ.

Тренер «Ростов-Дона» произвел замену и поставил на ворота Маиссу Пессоа. Амброс Мартин не прогадал, приняв такое решение. Уже в конце игры Пессоа смогла парировать пенальти. Отличилась также Анна Сень, которой удалось сделать дубль.

По итогам матча «Ростов-Дон» обошел «Мец» со счетом 25:27. Одержавшие победу ростовчанки впервые вышли в финал Лиги Чемпионов.



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