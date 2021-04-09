«Ростов-Дон» выбыл из Лиги чемпионов ЕГФ

В решающем матче ростовские гандболистки не сумели ликвидировать семь мячей разницы с норвежским «Вайперс» - ничья, 23:23.В первом матче четвертьфинала «Ростов-Дон» неожиданно проиграл в семь голов. Во второй игре чуда не случилось – россиянки не смогли пройти дальше и выбыли из самого престижного клубного турнира Европы.«Розовые гадюки» выдали мощнейшее начало – 1:7. Шансы «Ростов-Дона» стремительно уменьшились уже в дебюте. Подопечные Пера Юханссона, однако, неплохо сражались в дальнейшем. К концу первого тайма ростовчанки отчасти возродили интригу, почти догнав соперника, – 11:12.Второй тайм прошёл в равной борьбе. «Вайперс» при этом явно экономил силы, а «Ростов-Дон» почти ничего не мог поделать с таким сильным соперником. В какой-то момент хозяйки площадки даже вырвались вперёд, но удержать победу не вышло. Итог – боевая ничья, 23:23, которая, разумеется, не устраивала чемпиона России. Дальше идёт «Вайперс», компанию которому в финале четырёх составят венгерский «Дьёр», французский «Брест» и московский ЦСКА.Самым результативным игроком вечера стала Грас Заади – 10 голов. У «гадюк» по пять раз отличились Нора Мёрк и Хейди Лёке.Очередную игру «Ростов-Дон» проведёт только 6 мая – в чемпионате России.