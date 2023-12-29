Главный тренер женского ФК «Ростов» Наталья Карасёва покинула клуб

Фото: ЖФК Ростов.

Наталья Карасёва покинула пост главного тренера женского ФК «Ростов». Об этом «желто-синие» сообщили на странице в соцсетях 29 декабря.Футболистка возглавляла донской клуб со дня основания. В 2021 году команда дебютировала на пятом месте в РПЛ (прим. — Российская Премьер-лига). В следующем сезоне (2021/22) донские спортсменки поднялись еще выше — на четвертую строчку. «Ростов» не смог обойти только «Зенит», ЦСКА и «Спартак». По итогам половины сезона-2023/24 «желто-синие» пока занимают седьмое место. У них две ничьи и по четыре выигрыша и проигрыша.Всего под руководством Натальи Карасёвой ростовчанки выходили на поле в рамках РПЛ в 78 матчах. Они выиграли в 28 из них. Еще 33 встречи закончились поражением «желто-синих», а 17 — ничьей.Ранее Наталья Карасёва тренировала женский ФК «Дончанка» из Новошахтинска. Именно на базе этого клуба и создавали команду для участия в РПЛ — «Ростов».Кто теперь возглавит «желто-синих», не уточняется.