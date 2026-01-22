Главный тренер ХК «Ростов» поделился впечатлениями после матча с «Магниткой»

Фото: ХК Ростов

Главный тренер ХК «Ростов» Григорий Пантелеев поделился впечатлениями после победного матча с «Магниткой». Он выразил удовлетворение игрой и подчеркнул высокий боевой дух своих игроков.Встреча завершилась со счётом 2:3 в пользу ростовской команды. Григорий Пантелеев отметил, что игра была напряжённой и равной, с преимуществом то одной, то другой стороны. Ключевым фактором победы он назвал самоотдачу игроков.По словам тренера, настрой команды в этом матче отличался от того, что был в Челябинске.- Ребята действительно хотели выиграть. Все играли с полной отдачей, поддерживали друг друга, — добавил Пантелеев.Стоит отметить, что после этой победы команда поднялась на две строчки в турнирной таблице ВХЛ, переместившись с 32-го на 30-е место.