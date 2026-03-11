Новости
Минувшей ночью в Ростовской области уничтожили более 40 беспилотников

В Ростовской области ночью 11 марта отразили атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Над регионом сработали силы ПВО.

В Чертково обломки дрона упали на ЛЭП, одна из улиц осталась без электричества на полтора часа. Пострадавших нет.

Всего в Ростовской области силы ПВО сбили дроны в Таганроге, Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Неклиновском и Куйбышевском районах.

В России уничтожили 185 беспилотников этой ночью.
Фото: Дондей.
