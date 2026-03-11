Минувшей ночью в Ростовской области уничтожили более 40 беспилотников
В Ростовской области ночью 11 марта отразили атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Над регионом сработали силы ПВО.
В Чертково обломки дрона упали на ЛЭП, одна из улиц осталась без электричества на полтора часа. Пострадавших нет.
Всего в Ростовской области силы ПВО сбили дроны в Таганроге, Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Неклиновском и Куйбышевском районах.
В России уничтожили 185 беспилотников этой ночью.