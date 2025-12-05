Главный тренер ХК «Ростов» объяснил причину ряда поражений команды

Фото: ХК Ростов

Главный тренер ХК «Ростов» Григорий Пантелеев объяснил причину ряда поражений команды. Свои предположения наставник высказал после матча с «ЦСК ВВС».Хоккейный клуб «Ростов» столкнулся с серией неудач, потерпев более 10 поражений в 30 матчах сезона-2025/26. С октября по декабрь команда не могла справиться с трудностями, пропуская шайбы от соперников. Последнее выездное поражение от «ЦСК ВВС» завершилось минимальным счетом — 2:3 в пользу гостей.Главный тренер Григорий Пантелеев отметил, что в этом сезоне многие игроки получили травмы, чего раньше не случалось. Он считает, что это могло стать причиной серии поражений. Сейчас «Ростов» занимает последнее место в турнирной таблице ВХЛ, где участвуют 32 команды.Тем не менее есть и обнадеживающие новости: в середине декабря команда вновь выступит на домашней арене во Дворце спорта после восьмилетнего отсутствия. Предполагается, что смена площадки и теплота болельщиков помогут «Ростову» справиться с трудностями.