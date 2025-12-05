Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Главный тренер ХК «Ростов» объяснил причину ряда поражений команды

Главный тренер ХК «Ростов» объяснил причину ряда поражений команды
Главный тренер ХК «Ростов» Григорий Пантелеев объяснил причину ряда поражений команды. Свои предположения наставник высказал после матча с «ЦСК ВВС».

Хоккейный клуб «Ростов» столкнулся с серией неудач, потерпев более 10 поражений в 30 матчах сезона-2025/26. С октября по декабрь команда не могла справиться с трудностями, пропуская шайбы от соперников. Последнее выездное поражение от «ЦСК ВВС» завершилось минимальным счетом — 2:3 в пользу гостей.

Главный тренер Григорий Пантелеев отметил, что в этом сезоне многие игроки получили травмы, чего раньше не случалось. Он считает, что это могло стать причиной серии поражений. Сейчас «Ростов» занимает последнее место в турнирной таблице ВХЛ, где участвуют 32 команды.

Тем не менее есть и обнадеживающие новости: в середине декабря команда вновь выступит на домашней арене во Дворце спорта после восьмилетнего отсутствия. Предполагается, что смена площадки и теплота болельщиков помогут «Ростову» справиться с трудностями.
Фото: ХК Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.