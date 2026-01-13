Главный тренер ХК «Ростов» объяснил причины неудач команды в новом году

Фото: ХК ростов

В январе стартовал второй этап сезона ВХЛ-2025/26. Хоккеисты донской команды провели три матча: одна победа, два поражения. Последняя встреча была с клубом из Перми, где донская команда проиграла со счётом 4:5. Главный тренер «Ростова» Григорий Пантелеев поделился своими наблюдениями о причинах неудачного начала сезона.- Когда команда выходит на третий период, но боится выиграть матч — просто боится играть — для меня это шок. Каждый раз что-то новое. Так не должно быть, — подчеркнул Пантелеев.Также тренер выразил недовольство игрой вратаря, который не смог отразить броски соперника. Вероятно, в ближайшее время будет пересмотрена тактика и произойдет ротация игроков.На данный момент ХК «Ростов» занимает последнее место среди 32 команд в турнирной таблице.