Главный тренер гандбольного клуба «Ростов-Дон» рассказала о подготовке к новому сезону

фото: дондей

Главный тренер гандбольного клуба «Ростов-Дон» Ирина Дибирова рассказала о подготовке к новому сезону, новых игроках и состоянии травмированного вратаря Юлии Грацкевич в интервью DonDay.«Ростов-Дон» примет участие в Кубке губернатора с 18 по 23 августа, а 30 августа сыграет с ЦСКА в женском Суперкубке.С начала июля спортсменки тренировались в Абрау-Дюрсо, а сейчас продолжают подготовку в Ростове-на-Дону. Ирина Дибирова поделилась планами на предстоящий сезон.«Мы провели месяц интенсивной работы и готовимся к турниру», — сообщила тренер. «Наша цель — порадовать болельщиков и дать всем игрокам шанс проявить себя».Состав команды обновился: к «Ростов-Дону» присоединились вратарь Анастасия Рябцева и левая крайняя Виктория Ковшикова. Некоторые игроки будут отсутствовать на первых матчах из-за восстановления после травм.Юлия Грацкевич получила повреждение в конце прошлого сезона и летом перенесла операцию. Сейчас она на реабилитации.«Сложно сказать, когда она вернется на площадку», — отметила Дибирова. «Травма кисти — серьезное испытание для вратаря. Мы ждем полного выздоровления, но реабилитация может занять еще месяц».Основной состав клуба продолжает готовиться к играм.