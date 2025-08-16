Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Главный тренер гандбольного клуба «Ростов-Дон» рассказала о подготовке к новому сезону

Главный тренер гандбольного клуба «Ростов-Дон» рассказала о подготовке к новому сезону
Главный тренер гандбольного клуба «Ростов-Дон» Ирина Дибирова рассказала о подготовке к новому сезону, новых игроках и состоянии травмированного вратаря Юлии Грацкевич в интервью DonDay.

«Ростов-Дон» примет участие в Кубке губернатора с 18 по 23 августа, а 30 августа сыграет с ЦСКА в женском Суперкубке.

С начала июля спортсменки тренировались в Абрау-Дюрсо, а сейчас продолжают подготовку в Ростове-на-Дону. Ирина Дибирова поделилась планами на предстоящий сезон.

«Мы провели месяц интенсивной работы и готовимся к турниру», — сообщила тренер. «Наша цель — порадовать болельщиков и дать всем игрокам шанс проявить себя».

Состав команды обновился: к «Ростов-Дону» присоединились вратарь Анастасия Рябцева и левая крайняя Виктория Ковшикова. Некоторые игроки будут отсутствовать на первых матчах из-за восстановления после травм.

Юлия Грацкевич получила повреждение в конце прошлого сезона и летом перенесла операцию. Сейчас она на реабилитации.

«Сложно сказать, когда она вернется на площадку», — отметила Дибирова. «Травма кисти — серьезное испытание для вратаря. Мы ждем полного выздоровления, но реабилитация может занять еще месяц».

Основной состав клуба продолжает готовиться к играм.
фото: дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.