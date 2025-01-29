Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Главный тренер «Ростов-Дона» объяснила причину первого поражения команды в сезоне

Главный тренер «Ростов-Дона» объяснила причину первого поражения команды в сезоне
В турнирной таблице чемпионата России среди женских команд лидирует гандбольный клуб «Ростов-Дон». Команда из Ростова-на-Дону провела 19 матчей и одержала победы в каждом из них. Однако 20-й матч с ЦСКА принёс поражение.

Главный тренер Ирина Дибирова в интервью «Спорт-Экспресс» рассказала о причинах неудачи. Она отметила, что ЦСКА — сильная команда с опытными игроками. Московские спортсменки забили 30 голов, в то время как у ростовчанок на счету было -26.

Ирина Дибирова подчеркнула, что поражение — это всегда стресс, после которого нужно прийти в себя. Однако это также важный опыт. Тренер ищет причины неудачи и анализирует ошибки.

Несмотря на поражение, команда не потеряла настрой на победу в Суперлиге-2024/25.
Фото: ГК Ростов-Дон
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.