Главный тренер «Ростов-Дона» объяснила причину первого поражения команды в сезоне

Фото: ГК Ростов-Дон

В турнирной таблице чемпионата России среди женских команд лидирует гандбольный клуб «Ростов-Дон». Команда из Ростова-на-Дону провела 19 матчей и одержала победы в каждом из них. Однако 20-й матч с ЦСКА принёс поражение.Главный тренер Ирина Дибирова в интервью «Спорт-Экспресс» рассказала о причинах неудачи. Она отметила, что ЦСКА — сильная команда с опытными игроками. Московские спортсменки забили 30 голов, в то время как у ростовчанок на счету было -26.Ирина Дибирова подчеркнула, что поражение — это всегда стресс, после которого нужно прийти в себя. Однако это также важный опыт. Тренер ищет причины неудачи и анализирует ошибки.Несмотря на поражение, команда не потеряла настрой на победу в Суперлиге-2024/25.