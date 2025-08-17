В Ростовской области 12-летний мальчик на квадроцикле сбил своего одногодку
В Советском районе Ростовской области 12-летний мальчик на квадроцикле сбил своего одногодку. Авария случилась в хуторе Русаков 16 августа.
По предварительным данным, 12-летний квадроциклист около 17:00 решил покататься. Возле дома 11 на проезжую часть выскочил мальчик. Ребенок не успел нажать на «тормоз» и сбил пешехода.
Как сообщили в региональной госавтоинспекции, 12-летний пешеход пострадал. Его доставили в медучреждение.