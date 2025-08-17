Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Из-за падения БПЛА в Воронежской области задерживаются поезда в Ростов

Из-за падения БПЛА в Воронежской области задерживаются поезда в Ростов
В Воронежской области из-за атаки беспилотников задерживаются поезда через Ростов. Об этом рассказали в Федеральной пассажирской компании АО «ФПК».

Осколки беспилотного летательного аппарата упали на станции Лиски в ночь на 17 августа. Из-за этого задерживаются 14 поездов: № 20 Москва – Ростов, № 542 Москва – Адлер, № 562 Москва – Им. Курорт, № 472 Москва – Адлер, № 155 Анапа – Москва, № 233 Новороссийск – Москва, № 511 Воркута – Новороссийск, № 479 Сухум – С. Петербург, № 113 Краснодар – Москва, № 11 Анапа – Москва, № 215 Барнаул – Адлер, № 135 Махачкала – С. Петербург, № 143 Кисловодск – Москва, № 241 Киров – Анапа.

Всего задержка составляет до 2,5 часа.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.