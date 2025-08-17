Из-за падения БПЛА в Воронежской области задерживаются поезда в Ростов
В Воронежской области из-за атаки беспилотников задерживаются поезда через Ростов. Об этом рассказали в Федеральной пассажирской компании АО «ФПК».
Осколки беспилотного летательного аппарата упали на станции Лиски в ночь на 17 августа. Из-за этого задерживаются 14 поездов: № 20 Москва – Ростов, № 542 Москва – Адлер, № 562 Москва – Им. Курорт, № 472 Москва – Адлер, № 155 Анапа – Москва, № 233 Новороссийск – Москва, № 511 Воркута – Новороссийск, № 479 Сухум – С. Петербург, № 113 Краснодар – Москва, № 11 Анапа – Москва, № 215 Барнаул – Адлер, № 135 Махачкала – С. Петербург, № 143 Кисловодск – Москва, № 241 Киров – Анапа.
Всего задержка составляет до 2,5 часа.