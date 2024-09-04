ГК «Ростов-Дон» проиграл ЦСКА со счетом 30:32

Фото: ГК Ростов-Дон

ГК «Ростов-Дон» потерпел поражение от ЦСКА. Игра проходила в Москве в рамках Суперкубка.Команды встретились на площадке арены «Динамо». Счет первой открыла правая крайняя Юлия Манагарова, но москвички быстро сравняли цифры на табло. К концу первого тайма гандболистки ЦСКА забили 12 голов, в то время как у «Ростов-Дона» было на счету только 8.Первый тайм закончился с цифрами не в пользу "Ростов-Дона" - 17:13. Удача была на стороне ЦСКА.Во втором тайме ростовчанки заиграли с новыми силами, продолжая серию забитых мячей. Особенно выделялись Анастасия Лагина, Кристина Кожокарь и новенькая игрок Анна Сень. Однако гандболистки из Ростова не успели дожать соперниц и завершили игру со счетом - 30:32. Московский клуб одержал победу.