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ГК «Ростов-Дон» проиграл ЦСКА со счетом 30:32

ГК «Ростов-Дон» проиграл ЦСКА со счетом 30:32
ГК «Ростов-Дон» потерпел поражение от ЦСКА. Игра проходила в Москве в рамках Суперкубка.

Команды встретились на площадке арены «Динамо». Счет первой открыла правая крайняя Юлия Манагарова, но москвички быстро сравняли цифры на табло. К концу первого тайма гандболистки ЦСКА забили 12 голов, в то время как у «Ростов-Дона» было на счету только 8.

Первый тайм закончился с цифрами не в пользу "Ростов-Дона" - 17:13. Удача была на стороне ЦСКА.

Во втором тайме ростовчанки заиграли с новыми силами, продолжая серию забитых мячей. Особенно выделялись Анастасия Лагина, Кристина Кожокарь и новенькая игрок Анна Сень. Однако гандболистки из Ростова не успели дожать соперниц и завершили игру со счетом - 30:32. Московский клуб одержал победу.
Фото: ГК Ростов-Дон
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