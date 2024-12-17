Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал уверенную победу над «Лучом»

Фото: соцсети

В крытом футбольном манеже в Ростове-на-Дону прошел захватывающий матч между гандбольными клубами «Ростов-Дон» и «Луч». Встреча, состоявшаяся 16 декабря, стала очередным этапом в рамках Суперлиги 2024/25.С самого начала игры соперницы из Москвы пытались вырвать лидерство, но к концу первого тайма начали допускать ошибки, чем умело воспользовались ростовчанки. В итоге преимущество перешло к «Ростов-Дону», который ушёл на перерыв, ведя в счёте 17:12.Во второй половине игры команда из Ростова-на-Дону продолжала наращивать преимущество. Особенно ярко проявили себя Кристина Кожокарь и Екатерина Зеленкова, забросив по 10 и 8 мячей соответственно. Также стоит отметить отличную игру Анастасии Лагиной, которая отразила 7 из 17 бросков соперниц.В результате матч завершился уверенной победой «Ростов-Дона» со счётом 39:26. Эта победа стала ещё одним подтверждением высокого класса команды и её готовности к новым вызовам в предстоящем сезоне.