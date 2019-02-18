ГК «Ростов-Дон» победил «Ладу»



В чемпионате России «Ростов-Дон» занимает первое место, имея в активе только победы. «Лада» же идет на втором месте, а в случае победы могла б и вовсе потеснить чемпиона с первого места турнирной таблицы. Однако «Ростов-Дон» даже на фоне усталости ввиду плотного графика выдал очередную сильную игру и одержал заслуженную победу.



В начале матча игра шла мяч в мяч. Однажды команда гостей даже вела в счете. Однако это продлилось недолго. К 10-й минуте уже наметилось преимущество ростовчанок – 6:3. За пять минут до перерыва волжанки ценой неимоверных усилий сравняли счет – 11:11. Но еще до перерыва дончанки сделали рывок и ушли на отдых, ведя в счете 15:12 - существенная заявка на победу.



Примерно на этом уровне разница в счете держалась почти весь второй тайм. Ключевым моментом стал эпизод, в котором «Лада» почти догнала «Ростов-Дон». Оставался всего один гол – 20:19. Но тут же подопечные Амброса Мартина как будто пробудились и поняли, что дальше экономить силы нельзя. Желто-черные забили пять голов подряд, и от этого удара их соперник оправиться уже не сумел. Дважды Марина Судакова, Дважды Виктория Борщенко и еще один раз Анна Сень – и вот счет вырос до 25:19. Под занавес встречи гол забила еще и Регина Калиниченко. В итоге «Ростов-Дон» одерживает уверенную победу 28:22, явно держа в уме предстоящие матчи.



Самым результативным игроком вечера стала Дарья Дмитриева из «Лады» - 9 мячей. У ростовчанки Марины Судаковой 8 попаданий. У Анны Сень – 6 точных бросков.



В параллельной игре краснодарская «Кубань» со счетом 33:31 обыграла на выезде «Звезду» из Звенигорода.



«Ростов-Дон» следующий свой поединок проведет 23 февраля. В этот день дончанкам предстоит сыграть на своей площадке в Лиге Чемпионов ЕГФ против французского «Меца». А уже 26-го ростовчанки сразятся с звенигородского «Звездой» в чемпионате страны.