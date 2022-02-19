Гандболистка «Ростов-Дона» стала лучшей в матче против сборной Франции

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Гандболистку «Ростов-Дона» Грас Заади признали лучшей в матче против французского «Бреста». За спортсменку отдали голоса больше половины болельщиков. Об этом 21 февраля «желто-черные» сообщили на своей странице в соцсетях.За Грас проголосовали 56,66% фанатов (она забила девять мячей). За ней идет Виктория Калинина с 54,31% голосов. Замыкает тройку лидеров Кристина Кожокарь (четыре мяча) - 34,73%. Спортсменки отлично проявили себя во время игры и установили преимущество на площадке.Отметим, что Грас Заади стала лучшей в матче Лиги чемпионов-21/22. Очередной матч «Ростов-Дон» сыграет 10 марта в российской Суперлиге. Соперник – «Кубань» (Краснодар).