Гандболистка «Ростов-Дона» Грас Заади - лучшая разыгрывающая ЧМ-2021

Фото: ГК «Ростов-Дон».

Гандболистка клуба «Ростов-Дон» вошла в состав символической сборной чемпионата мира-2021. Грас Заади признали лучшей разыгрывающей из всех национальных команд, участвующих в турнире. Об этом 20 декабря «желто-черные» сообщили на своей странице в соцсетях.Грас Заади выступала на чемпионате мира в составе национальной сборной Франции. Команда одержала победу над Швецией (31:26), в полуфинале - над Данией (23:22). Однако выиграть золото подопечным Оливье Крёмбольца (прим. - тренер французской сборной) не удалось. В финале норвежские спортсменки разгромили их со счетом 22:29. Франция стала серебряным призером ЧМ-2021.Грас Заади отличилась почти во всех матчах точными бросками в ворота соперников. В список символической сборной вошли еще две француженки, три норвежки, а также по одной спортсменке из Швеции, Испании и Дании.Отметим, сборная России выбыла из ЧМ-2021 на четвертьфинале. Команда действующего чемпиона мира разгромила россиянок со счетом 34:28.