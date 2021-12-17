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Гандболистка «Ростов-Дона» Грас Заади - лучшая разыгрывающая ЧМ-2021

Гандболистка «Ростов-Дона» Грас Заади - лучшая разыгрывающая ЧМ-2021
Гандболистка клуба «Ростов-Дон» вошла в состав символической сборной чемпионата мира-2021. Грас Заади признали лучшей разыгрывающей из всех национальных команд, участвующих в турнире. Об этом 20 декабря «желто-черные» сообщили на своей странице в соцсетях.

Грас Заади выступала на чемпионате мира в составе национальной сборной Франции. Команда одержала победу над Швецией (31:26), в полуфинале - над Данией (23:22). Однако выиграть золото подопечным Оливье Крёмбольца (прим. - тренер французской сборной) не удалось. В финале норвежские спортсменки разгромили их со счетом 22:29. Франция стала серебряным призером ЧМ-2021.

Грас Заади отличилась почти во всех матчах точными бросками в ворота соперников. В список символической сборной вошли еще две француженки, три норвежки, а также по одной спортсменке из Швеции, Испании и Дании.

Отметим, сборная России выбыла из ЧМ-2021 на четвертьфинале. Команда действующего чемпиона мира разгромила россиянок со счетом 34:28.
Фото: ГК «Ростов-Дон».
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Теги: Гандбол ГК Ростов-Дон

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