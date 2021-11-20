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Грас Заади из «Ростов-Дона» стала звездой матча против хорватской «Подравки»

Грас Заади из «Ростов-Дона» стала звездой матча против хорватской «Подравки»

Гандболистку «Ростов-Дона» Грас Заади признали лучшей в игре против команды «Подравка» из Хорватии. За хорошую игру спортсменки проголосовало больше половины болельщиков.

Матч «Ростов-Дон» - «Подравка» закончился со счетом 34:23. Львиную долю мячей забила Грас Заади, что и повлияло на результаты голосования болельщиков. Второе место заняла Ярослава Фролова, на счету у которой - семь голов. Также фанаты отметили игру Анны Лагерквист.

Грас Заади родилась и выросла во Франции. Стартом ее карьеры стало поступление в гандбольный учебный центр Меца. Девушке было 16 лет. Всего через два года она выиграла серебряные медали на юниорском чемпионате мира. С 2013 года играла в основе клуба «Мец».

Спустя почти десять лет работы в ГК «Мец» перешла в донской клуб. В основном составе «Ростов-Дона» Грас Заади играет на позиции центрального полузащитника.
Фото: ГК «Ростов-Дон».
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