Гандболистка «Ростов-Дона» Грас Заади - лучший игрок матча Франция - Дания

Гандболистка «Ростов-Дона» стала лучшим игроком в матче Франция - Дания. Разыгрывающая Грас Заади вышла на площадку в составе национальной сборной Франции в рамках последнего тура предварительного раунда Евро-2020. Встреча состоялась 8 декабря.Грас Заади провела на площадке весь матч и стала одним из лучших бомбардиров команды. Разыгрывающая открыла счет встречи, забила в ходе матча пять голов и отдала четыре голевых паса. Игра завершилась победой Франции со счетом 23:20.Отличилась и другая гандболистка «Ростов-Дона». Катарина Крпеж-Шлезак сыграла в этот день за сборную Сербии. Она стала одним из самых результативных игроков: забросила пять мячей и сделала два ассиста. Несмотря на усилия сербских спортсменок, в матче против Хорватии команда проиграла один мяч (24:25).