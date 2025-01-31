Фото: соцсети Ярослава Фролова

Гандболистка «Ростов-Дона» Ярослава Фролова могла бы стать художником, но выбрала спорт. С детства она увлекалась рисованием, и дедушка прививал ей любовь к искусству. Об этом она рассказала в интервью БЦ.В детстве Ярослава проводила много времени вместе с дедушкой, который был художником. Он специализировался на пейзажах и портретах и хотел, чтобы внучка пошла по его стопам. Дедушка учил Ярославу рисовать, но у девочки были другие планы на жизнь. Её мама была тренером по гандболу, и у Ярославы были иные интересы.— Гандбол всегда был для меня на первом месте, рисованию я уделяла меньше внимания, — вспоминает Ярослава. - О чем сегодня очень жалею.Любимым художником гандболистки является Айвазовский. Сейчас она рисует картины и даже публикует их в социальных сетях.В гандболе она достигла больших успехов. Ярослава Фролова — двукратная чемпионка России, серебряный призёр чемпионата Европы и бронзовый призёр чемпионата мира, двукратный обладатель Кубка и победитель Суперкубка страны.