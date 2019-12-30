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Гандболистка Ярослава Фролова перешла в «Ростов-Дон»

Гандболистка Ярослава Фролова перешла в «Ростов-Дон»
Краснодарская гандболистка Ярослава Фролова перешла в «Ростов-Дон». Об этом 3 января сообщили в гандбольном клубе донской столицы.

С 2017 года она играла за краснодарский «Кубань», но позже приняла решение играть за донскую команду. Сама Фролова призналась, что это решение далось ей нелегко. Теперь она будет разыгрывающей донского гандбольного клуба.

Ярослава Фролова - чемпионка страны-2014, серебряный призер чемпионата Европы 2018 года, бронзовый призер чемпионата мира 2019 года.

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