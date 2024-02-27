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Две гандболистки «Ростов-Дона» не смогут присоединиться к сборной России из-за травм

Две гандболистки «Ростов-Дона» не смогут присоединиться к сборной России из-за травм
Сразу две спортсменки «Ростов-Дона» не смогут присоединиться к сборной России по гандболу из-за травм. Центральная Ярослава Фролова и левая крайняя Кристина Кожокарь пропустят сборы, проходящие на олимпийской базе «Новогорск» в Подмосковье.

У спортсменок диагностировали различные повреждения после мачта с ЦСКА, который прошел 19 февраля. На следующую игру против «Черноморочки» Ярослава и Кристина не были заявлены, потому что не успели восстановиться к тому времени. На замену девушкам в национальную команду была вызвана их одноклубница - левая полусредняя Дарья Стаценко.

Спортсменка поехала на сборы вместе с вратарем «желто-черных» Анастасией Казьменко, правой полусредней Екатериной Зеленковой и левой полусредней Валерией Кирдяшевой. Гандболистки вернутся в расположение «Ростов-Дона» после 4 марта.
Фото: ГК Ростов-Дон
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