Гандболистка «Ростов-Дона» Анна Шапошникова получила перелом носа на матче с «Кубанью»

9 февраля в рамках Кубка России состоялся гандбольный матч между командами «Ростов-Дон» и «Кубань». Донские спортсменки одержали победу со счетом 38:28.

Игра была напряженной, и одна из игроков «Кубани» грубо бросила мяч. Этот мяч попал в лицо Анне Шапошниковой, вызвав сильный удар. Из-за травмы Анне пришлось покинуть площадку, и на скамейке ей оказали медицинскую помощь. По словам Анны, после игры она отправилась в больницу. Там врачи диагностировали перелом носа.

Из-за травмы Анна была вынуждена пропустить две недели тренировок. Однако самым неожиданным для нее стало то, что арбитры не применили никаких санкций к игрокам «Кубани» за этот инцидент.

Сейчас Анна полностью восстановилась и готова вернуться к тренировкам.
Фото: ГК Ростов-Дон
