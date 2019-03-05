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Гандболистки клуба «Ростов-Дон» обыграли на выезде «Кубань»

Гандболистки клуба «Ростов-Дон» обыграли на выезде «Кубань»
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл «Кубань» в четвертьфинале Кубка России. Матч прошёл в Краснодаре 6 марта.

Первый гол принадлежит нашей спортсменке Анне Сень. На третьей минуте вратарь Галина Мехдеева получила удар мячом в голову и была вынуждена покинуть площадку. Ей на замену вышла Анна Седойкина. Всю игру ростовчанки имели превосходство над соперниками - краснодарцы смогли «распечатать» наши ворота только к концу первой десятиминутки.

Первый тайм закончился со счётом 10:19 в пользу ростовчанок. Во второй части игры «Кубань» собралась с силами и стала играть «мяч в мяч» с соперницами. В последней десятиминутке «Ростов-Дон» дал отпор краснодарским спортсменкам. Дончанки вышли в «Финал четырех» Кубка России, закончив игру со счётом 35:24 в свою пользу.

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