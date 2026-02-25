Новости
Суд отказал вернуть дело Виктора Гончарова в прокуратуру

В Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону 25 февраля прошло очередное судебное заседание по резонансному делу в отношении замгубернаторов Ростовской области Виктора Гончарова и Константина Рачаловского. Помимо них, фигурантами дела являются бывший замминистра сельского хозяйства Ольга Горбанёва и экс‑владелец агрокластера «Евродон» Вадим Ванеев.

Обвинение предъявлено по статьям «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий».

В ходе заседания защита Виктора Гончарова подала ходатайство о возвращении дела в прокуратуру, указав на ряд нарушений в ходе следствия. Сторона обвинения опровергла эти доводы, назвав их попыткой ввести суд в заблуждение и подчеркнув отсутствие ошибок в расследовании в отношении бывшего советника губернатора.

Суд не нашёл оснований для возврата дела на доследственную проверку, сообщает портал Donday
Фото: Дондей.
