Фото: СКЖД

Главный вокзал в Ростове оказался в лидерах по числу забытых в поездах вещей. Сервис поиска забытых вещей СКЖД вернул пассажирам более 400 предметов за январь.Чаще всего пассажиры оставляют сумки и пакеты, мобильные телефоны с аксессуарами (наушники, зарядки), головные уборы, очки, зонты и обувь. Лидером стал вокзал в Адлере (101 предмет), за ним следуют Ростов-Главный (67), Кисловодск (47), Новороссийск (45) и Олимпийский парк (42).Вернуть потерянное можно через сайт ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам»: заполните форму с ФИО, номером билета, контактами, последними четырьмя символами документа, описанием вещи и местом в вагоне. Сервис позволяет идентифицировать предмет по фото. Заявку проверяют до трех рабочих дней, поиски ведут 30 дней после поездки.