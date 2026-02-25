В Ростове без горячей воды и отопления остались 22 дома

Фото: DonDay

В Ростове-на-Дону 22 дома остались без горячей воды и отопления. Об этом информируют Ростовские тепловые сети.Авария на трубопроводе произошла по улице Добровольского, 18/22. Без горячей воды и отопления в настоящее время находятся жители домов №№ 9; 11; 11/1; 11/2; 11/6; 11/7; 13; 13/1; 13/2; 13/3; 13/4, а также на бульваре Комарова, 20; 20в/9а; 20/1; 20/2; 20/3; 18/1; 18/2.Кроме того, дефект теплотрассы выявили по улице Красных Зорь, 154. Воды и отопления в настоящее время нет в домах №№ 142; 144; 154; 156.Работы планируется завершить до конца дня.