Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове без горячей воды и отопления остались 22 дома

В Ростове без горячей воды и отопления остались 22 дома
В Ростове-на-Дону 22 дома остались без горячей воды и отопления. Об этом информируют Ростовские тепловые сети.

Авария на трубопроводе произошла по улице Добровольского, 18/22. Без горячей воды и отопления в настоящее время находятся жители домов №№ 9; 11; 11/1; 11/2; 11/6; 11/7; 13; 13/1; 13/2; 13/3; 13/4, а также на бульваре Комарова, 20; 20в/9а; 20/1; 20/2; 20/3; 18/1; 18/2.

Кроме того, дефект теплотрассы выявили по улице Красных Зорь, 154. Воды и отопления в настоящее время нет в домах №№ 142; 144; 154; 156.

Работы планируется завершить до конца дня.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика