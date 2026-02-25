В Ростовской области за 50 млн рублей на продажу выставили комбикормовый завод

Фото: Авито

В станице Милютинской Ростовской области за 50 миллионов рублей продается комбикормовый завод. Соответствующее объявление появилось на популярном сайте недвижимости в феврале.Инженерные коммуникации включают электроэнергию мощностью 400 кВт (собственная трансформаторная подстанция), централизованный водопровод, водонапорную башню и канализацию. Территория завода полностью асфальтирована, что обеспечивает удобство логистики. Открытый асфальтированный ток рассчитан на хранение до 20 000 тонн продукции.Производственный комплекс огорожен металлическим забором и находится под охраной.Общая площадь производственного комплекса составляет 21 тысячу квадратных метров, из которых 9,5 тысячи квадратных метров занимают различные здания и сооружения. На территории расположены:- здание комбикормового завода (2 112,4 кв. м);- склад химикатов (668,5 кв. м);- склад хранения комбикорма (302,1 кв. м);- административное здание (209,3 кв. м).Завод обладает значительным потенциалом хранения: предусмотрено место для 270 тонн зерна и 250 тонн подсолнечника. Покупателю также будет передано сварочное оборудование, небольшой автопарк, трактора, комбайн, гараж и мастерская.Производственная линия оснащена современным оборудованием, способным выпускать до 150 тонн гранулированных кормов в смену. Предприятие может производить широкий ассортимент продукции для различных видов сельскохозяйственных животных, включая крупный рогатый скот, свиней, овец, птицу (кур, индеек, цыплят) и рыбу.Завод имеет действующие патенты и лицензии, а также успешно прошел аттестацию в Ростехнадзоре.