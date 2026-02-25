Рыбакам рассказали, где нельзя будет рыбачить с 1 марта в Ростовской области

Фото: Donday

С 1 марта в Ростовской области стартует весенний нерестовый запрет, который продлится до 31 мая. Информация об этом опубликована на сайте Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.- В течение всей весны лов рыбы будет ограничен в нескольких ключевых водоемах региона. Под запрет попадают:- Участок реки Мокрая Чумбурка - от устья до северо-западной окраины хутора Юшкино.- Часть Таганрогского залива - от юго-западной окраины села Маргаритово до северо-восточной окраины села Новомаргаритово, а также на расстояние менее 1,5 км вглубь залива.- Зона перед гирлом Миусского лимана - на расстояние менее 2,5 км в обе стороны от гирла.Ограничения также касаются отдельных участков Веселовского водохранилища, включая балкиГраницы этих зон определены точными географическими координатами.Запрет распространяется и на притоки реки Северский Донец:в регионе действует запрет на ловлю щуки, введенный еще 15 января. Это связано с необходимостью обеспечить подводным обитателям условия для спокойного размножения и сохранения видов.На территориях, где установлены ограничения, будет усилена работа рыбоохраны, правоохранителей и общественников. За нарушение правил рыбалки предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.- 15 ноября – 31 марта: полный запрет на подводную охоту во внутренних водоемах.- 1 декабря – 30 апреля: запрет на ловлю судака и берша в Веселовском и Пролетарском водохранилищах.- С «распаления» льда – 30 июня: запрет на рыбалку на реке Маныч (от устья до запретной зоны Усть-Манычского гидроузла).- 1 января – 31 мая: запрет на вылов камбалы глоссы в Азовском море.- 1 июля – 31 июля: запрет на ловлю черноморских креветок в Азовском море.В большинстве водоемов Ростовской области добыча пресноводного рака запрещена с 1 января по 14 июня, а в Цимлянском водохранилище – с 1 января по 15 сентября.