Рыбакам рассказали, где нельзя будет рыбачить с 1 марта в Ростовской области
С 1 марта в Ростовской области стартует весенний нерестовый запрет, который продлится до 31 мая. Информация об этом опубликована на сайте Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.
- В течение всей весны лов рыбы будет ограничен в нескольких ключевых водоемах региона. Под запрет попадают:
- Участок реки Мокрая Чумбурка - от устья до северо-западной окраины хутора Юшкино.
- Часть Таганрогского залива - от юго-западной окраины села Маргаритово до северо-восточной окраины села Новомаргаритово, а также на расстояние менее 1,5 км вглубь залива.
- Зона перед гирлом Миусского лимана - на расстояние менее 2,5 км в обе стороны от гирла.
Ограничения также касаются отдельных участков Веселовского водохранилища, включая балки Саговую, Житковую, Тазину, Большую Садковку и Грекову. Границы этих зон определены точными географическими координатами.
Запрет распространяется и на притоки реки Северский Донец: реку Кундрючью (от устья до Прохоровской плотины), реку Быструю (от устья до административной границы поселка Жирнов) и реку Калитву (от устья до административной границы поселка Литвиновка).
До 15 апреля в регионе действует запрет на ловлю щуки, введенный еще 15 января. Это связано с необходимостью обеспечить подводным обитателям условия для спокойного размножения и сохранения видов.
На территориях, где установлены ограничения, будет усилена работа рыбоохраны, правоохранителей и общественников. За нарушение правил рыбалки предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
- 15 ноября – 31 марта: полный запрет на подводную охоту во внутренних водоемах.
- 1 декабря – 30 апреля: запрет на ловлю судака и берша в Веселовском и Пролетарском водохранилищах.
- С «распаления» льда – 30 июня: запрет на рыбалку на реке Маныч (от устья до запретной зоны Усть-Манычского гидроузла).
- 1 января – 31 мая: запрет на вылов камбалы глоссы в Азовском море.
- 1 июля – 31 июля: запрет на ловлю черноморских креветок в Азовском море.
В большинстве водоемов Ростовской области добыча пресноводного рака запрещена с 1 января по 14 июня, а в Цимлянском водохранилище – с 1 января по 15 сентября.