Жителей Ростовской области предупредили о гололедице 26 февраля 

Жителей Ростовской области предупредили о гололедице 26 февраля. Об этом свидетельствуют показатели СК УГМС.

На протяжении дня метеорологи обещают облачную погоду с прояснениями. Ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом. Местами в регионе будут наблюдаться туман, а также гололедно-изморозевые отложения. Дороги и тротуары будут скользкими из-за гололедицы, а на деревьях и проводах образуется налипание мокрого снега.

В этот день будет умеренный ветер с порывами до 11 метров в секунду. В некоторых районах он достигнет 14 метров в секунду. В ночное время температура будет равна -2...+3 градуса, при прояснениях - до -8. В дневное время суток градусники прогреются до 0...+5 градусов, а местами - до +7.

В период гололеда жителям рекомендуется быть особенно осторожными при передвижении. Необходимо не спешить, а также избегать резких движений. В случае, если ледяное образование нельзя обойти, передвигаться по нему маленькими скользящими шажками.
