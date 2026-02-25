Ростовский активист собрал 1,2 тысячи подписей за сохранение троллейбусных маршрутов
В Ростове-на-Дону планируют модернизацию сферы общественного транспорта. Московские эксперты предложили сосредоточиться на развитии автобусных маршрутов и электробусов, постепенно отказавшись от трамваев и троллейбусов. Первым шагом станет сокращение троллейбусных линий. Из семи существующих маршрутов планируется оставить только три: №№ 2, 22 и 17.
Власти города объясняют это решение тем, что контактная сеть троллейбусов изношена почти полностью, и для её восстановления необходимо уменьшить количество этого вида транспорта. Кроме того, был проведён опрос среди тысячи жителей Ростова, в котором спрашивали, каким транспортом они пользуются. 60% опрошенных выбрали автобусы, 14% — троллейбусы, а 7% — трамваи.
Не вызывает вопросов тот факт, что в Ростове более 90 автобусных маршрутов, а троллейбусных и трамвайных вместе взятых — всего 12. Это может свидетельствовать о том, что автобусы более востребованы среди горожан.
Однако активист Илья Наздрашов не согласился с этим решением и начал кампанию за сохранение троллейбусов и закупку новой техники. Он выходил на улицы города каждое воскресенье с конца декабря и собирал подписи в поддержку своей инициативы. За два месяца ему удалось собрать 1 200 подписей, что говорит о том, что многие жители Ростова хотят сохранить этот вид транспорта. Наздрашов считает, что востребованность троллейбусов может вырасти, если увеличить количество маршрутов. Эти данные противоречат официальной позиции городских властей.
Сейчас активисты готовят обращение к губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю, к которому прикрепят собранные подписи. Они надеются на положительный ответ и ждут результатов.
Несмотря на это, уже наблюдаются определённые положительные изменения. Власти направили запрос на приобретение 24 новых троллейбусов и ремонт контактной сети. Тем не менее, ответа от федерального проекта пока не последовало.