Ростовский активист собрал 1,2 тысячи подписей за сохранение троллейбусных маршрутов

В Ростове-на-Дону планируют модернизацию сферы общественного транспорта. Московские эксперты предложили сосредоточиться на развитии автобусных маршрутов и электробусов, постепенно отказавшись от трамваев и троллейбусов. Первым шагом станет сокращение троллейбусных линий. Из семи существующих маршрутов планируется оставить только три: №№ 2, 22 и 17.Власти города объясняют это решение тем, что контактная сеть троллейбусов изношена почти полностью, и для её восстановления необходимо уменьшить количество этого вида транспорта. Кроме того, был проведён опрос среди тысячи жителей Ростова, в котором спрашивали, каким транспортом они пользуются. 60% опрошенных выбрали автобусы, 14% — троллейбусы, а 7% — трамваи.Не вызывает вопросов тот факт, что в Ростове более 90 автобусных маршрутов, а троллейбусных и трамвайных вместе взятых — всего 12. Это может свидетельствовать о том, что автобусы более востребованы среди горожан.Однако активист Илья Наздрашов не согласился с этим решением и начал кампанию за сохранение троллейбусов и закупку новой техники. Он выходил на улицы города каждое воскресенье с конца декабря и собирал подписи в поддержку своей инициативы. За два месяца ему удалось собрать 1 200 подписей, что говорит о том, что многие жители Ростова хотят сохранить этот вид транспорта. Наздрашов считает, что востребованность троллейбусов может вырасти, если увеличить количество маршрутов. Эти данные противоречат официальной позиции городских властей.Сейчас активисты готовят обращение к губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю, к которому прикрепят собранные подписи. Они надеются на положительный ответ и ждут результатов.Несмотря на это, уже наблюдаются определённые положительные изменения. Власти направили запрос на приобретение 24 новых троллейбусов и ремонт контактной сети. Тем не менее, ответа от федерального проекта пока не последовало.