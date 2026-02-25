Новости
Жуткая 14-километровая пробка образовалась на трассе М-4 «Дон» под Шахтами

Жуткая многокилометровая пробка образовалась на трассе М-4 «Дон» под Шахтами. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс. Карт" на 25 февраля.

Авто стоит от 1 009-го километра в районе хутора Аюта до 1 023-го километра у поселка Новоперсиановки. Дорожный трафик перегружен на 14 километров. На этом участке транспорт движется с минимальной скоростью 10 километров в час.

Возникновение затора связано с дорожными работами на 1 010-м километре автодороги. Их проводят на протяжении дня 25 февраля. Работы ведутся по левой и правой полосам. Это существенно затрудняет свободный проезд машинам.

Водителям рекомендуется объездной путь: съезд с развязки М-4 «Дон» на 1 039-м километре в Новочеркасске, далее — через Шахты.

Автовладельцев просят заранее планировать маршрут, соблюдать требования дорожных знаков, а также быть внимательными на проезжей части. 
Фото: Яндекс Карты
