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Гандболистка «Ростов-Дона» Анна Шапошникова получила травму во время матча с «Черноморочкой»

Анна Шапошникова, играющая за гандбольный клуб «Ростов-Дон», получила серьезную травму во время матча с «Черноморочкой». Об этом сообщили в социальных сетях клуба 8 мая.

Правая полусредняя оступилась на 49-й минуте в поединке против новороссийской команды, и потянула ногу. Спортсменке пришлось покинуть площадку из-за серьезного повреждения. Обратившись к врачам, Анна Шапошникова была обследована, и результаты показали, что у нее небольшое растяжение связки, без повреждения костей.

Однако, гандболистка временно не сможет выходить на игру из-за длительного периода восстановления, и вероятно ее не будет в составе на финальный матч 12 мая.
Фото: ГК Ростов-Дон соцсети
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