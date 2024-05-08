Гандболистка «Ростов-Дона» Анна Шапошникова получила травму во время матча с «Черноморочкой»

Фото: ГК Ростов-Дон соцсети

Анна Шапошникова, играющая за гандбольный клуб «Ростов-Дон», получила серьезную травму во время матча с «Черноморочкой». Об этом сообщили в социальных сетях клуба 8 мая.Правая полусредняя оступилась на 49-й минуте в поединке против новороссийской команды, и потянула ногу. Спортсменке пришлось покинуть площадку из-за серьезного повреждения. Обратившись к врачам, Анна Шапошникова была обследована, и результаты показали, что у нее небольшое растяжение связки, без повреждения костей.Однако, гандболистка временно не сможет выходить на игру из-за длительного периода восстановления, и вероятно ее не будет в составе на финальный матч 12 мая.